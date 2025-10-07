سفير الكويت بالقاهرة: فوز العناني باليونسكو يعكس تقدير العالم لدور مصر

مصراوي

أعرب السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت في القاهرة، عن خالص تهانيه للدكتور خالد العناني بمناسبة نيله ثقة دول العالم وفوزه برئاسة أكبر منظمة دولية تُعنى بالثقافة والفنون، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس المكانة المرموقة لمصر ودورها الريادي في المشهد الثقافي العالمي.

وأوضح الغانم في تصريح للصحفيين أن هذا الإجماع الدولي على اختيار الدكتور العناني يعبر عن تقدير المجتمع الدولي لمصر وموروثها الحضاري العريق، مشيرًا إلى أن ما يتمتع به من كفاءة فكرية وخبرة إدارية أهلتْه ليكون الرجل المناسب في المكان المناسب، لا سيما وأن فوزه جاء من الجولة الأولى للتصويت، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عقود طويلة.

وأضاف السفير الكويتي أن مصر تمثل للعالم رمزًا للحضارة والثقافة التي أرست مفاهيم العدل والحق وأسست للإبداع الإنساني، مؤكدًا أن تولى الدكتور العناني هذا المنصب سيشكل دافعًا لتعزيز هذا الإرث الثقافي ويفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال الشابة لمواصلة الدور المصري الأصيل كمركز إشعاع ثقافي وملتقى للمبدعين في مختلف المجالات.

وأشار الغانم إلى أن الدعم العربي الكامل لترشيح مصر جاء عن قناعة راسخة بكفاءة الدكتور العناني وقدرته على إدارة منظمة اليونسكو في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا أن نجاحاته السابقة ورؤيته التطويرية التي طرحها للنهوض بأداء المنظمة خلال السنوات المقبلة تمهد لانطلاقة جديدة تُعيد الاعتبار لدور الثقافة في ترسيخ قيم السلام والمحبة والأخوة الإنسانية حول العالم.

وفاز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتولى رئاسة المنظمة الأممية منذ تأسيسها.