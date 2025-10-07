إعلان

وزير الخارجية: 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط واحد

كتب : أسماء البتاكوشي

02:39 م 07/10/2025

الدكتور بدر عبد العاطى

أعلن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن 27 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط وقف إطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا.

وفيما سبق كشف وزير الخارجية، موعد انضمام الجانب الأمريكي إلى المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بمدينة شرم الشيخ، قائلًا إن الوفد الأمريكي سينضم يوم غد الأربعاء.

وأكد عبد العاطي أن المفاوضات الجارية في شرم الشيخ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تهدف إلى تحويل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة إلى واقع عملي قابل للتنفيذ.

