في ذكرى 7 أكتوبر.. صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

وكالات

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعساراه بغلاف غزة.

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد مقذوف أُطلِق من شمال قطاع غزة، في الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش في بيان: "عقب صفارات الإنذار التي دوت قبل وقت قصير في نتيف هعسراه في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع القطاع، تم رصد مقذوف أُطلق من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ويُرجّح أنه سقط في المنطقة".

وأشار البيان الإسرائيلي إلى أنه حتى الآن، لم يُبلغ عن وقوع إصابات، وفقًا لما ذكرته قناة الغد.