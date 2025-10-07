

وكالات

أعلن المتحدث باسم شركة الشحن الهولندية "سبليتهوف" هانسي دامن فيركادي، وفاة أحد أفراد طاقم السفينة "مينرفاجرتش"، التي استهدفها الحوثيون في 29 سبتمبر.

قال المتحدث باسم شركة الشحن: "ببالغ الحزن والأسى، تعلن الشركة وفاة أحد أفراد طاقمها على متن سفينة مينرفاجرتش".

أضاف: "في وقت سابق من اليوم، توفي زميلنا في المستشفى متأثرا بإصابات بالغة تعرض لها خلال الهجوم على سفينتنا في خليج عدن في 29 سبتمبر".

وأشار المتحدث إلى أن شركة الشحن الهولندية "سبليتهوف" سوف تواصل تقديم الدعم اللازم لأسرة المتوفى، موضحا أن "العضو الثاني المصاب في الطاقم لا يزال في حالة مستقرة تحت الملاحظة الطبية في جيبوتي ومن المتوقع أن يعود إلى وطنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

يذكر أن السفينة "مينرفاجرتش" التي ترفع العلم الهولندي تعرضت لهجوم قبالة سواحل اليمن يوم الاثنين 29 سبتمبر، وأسفر الحادث عن إصابة 2 من أفراد الطاقم وإلحاق أضرار جسيمة بالسفينة، فيما تم إجلاء جميع أفراد الطاقم الـ19، وتلقي المصابين العلاج الطبي.

وأكدت حركة "أنصار الله" اليمنية، استهداف السفينة "مينرفاجرتش" لانتهاك الشركة المالكة لها حظر دخول الموانئ الإسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.