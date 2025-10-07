خلال 24 ساعة.. 12 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة



وكالات

بلغت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية يوم الإثنين، 12 شهيدا، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وبحسب التقرير اليومي للشهداء، فقد جاء توزيع الشهداء حسب المناطق، ففي مدينة غزة 4 شهداء وفي وسط القطاع شهيد، وفي جنوب القطاع 7 شهداء.

واختتمت اليوم الأول من الاجتماعات التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في مصر، بشأن قطاع غزة.

كانت الاجتماعات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، قد انطلقت، أمس الإثنين، في شرم الشيخ.

وتأتي المباحثات التي يشارك فيها كذلك وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر، عقب موافقة الحركة على الإفراج عن كل المحتجزين في القطاع مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، في إطار خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدفها وضع حد للحرب المتواصلة منذ عامين.

من ناحية أخرى، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجَّه الوفد المفاوض بالتمسك بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخريطة الانسحاب التي عرضتها واشنطن دون إبداء مرونة، وفقا للغد.