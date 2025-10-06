الكرملين يكشف تفاصيل مكالمة بوتين مع نتنياهو

وكالات

كشف الكرملين تفاصيل المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الكرملين، خلال بيان له، إن بوتين ونتنياهو ناقش خلال الاتصال الهاتفي الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إنهاء الحرب داخل قطاع غزة.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين لرئيس حكومة الاحتلال موقف روسيا الثابت المؤيد للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس الإطار القانوني الدولي المعترف به".

وأعرب الطرفان، على وجه الخصوص، عن الاهتمام بإيجاد حلول تفاوضية للوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الاستقرار في سوريا.