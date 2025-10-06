ألمانيا: بوتين يريد قلب النظام في أوروبا ويشنُّ حربا هجينة

(د ب أ)

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشنّ "حربًا هجينة" ضد بلاده، لافتًا إلى أنه يريد قلب النظام السياسي في أوروبا رأسًا على عقب.

قال ميرتس في تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، "إن الرئيس بوتين يشنّ حرب معلومات علينا، ويشنّ حربًا عسكرية على أوكرانيا، وهذه الحرب موجّهة ضدنا جميعًا"

وأضاف ميرتس:" ولهذا السبب نحن ندعم أوكرانيا"، ورأى أن من مصلحة ألمانيا الدفاع عن النظام السياسي القائم على المجتمعات الحرة والمنفتحة في أوروبا.

وردا على سؤال عما إذا كان بوتين يشن حربا على ألمانيا، قال ميرتس إن بوتين "يشنّ حربًا هجينة علينا".

وعلق المستشار الألماني، على تزايد حوادث رصد طائرات مسيّرة في ألمانيا وأوروبا، قائلاَ" نحن نلاحظ هذا التهديد"، لافتا إلى أن "بوتين يريد إثارة الخوف، لكننا لن نسمح بتخويفنا، ونحن سنتصدى لهذا التهديد بفعالية".

وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في الاتصال بالرئيس الروسي، قال ميرتس:" بالطبع أفكر في ذلك لكنني أرى فقط أن كل محاولة للتحدث معه تنتهي بمزيد من الهجمات أشد ضراوة على أوكرانيا".

وذكر ميرتس أنه خاض نقاشا حادا حول هذا الموضوع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في كوبنهاجن في الأسبوع الماضي.

وأوضح ميرتس أن أوربان " اتهمنا بأننا لا نرغب في التفاوض، فقلت له إنك ذهبت العام الماضي في يوليو الماضي بصفتك رئيسًا لمجلس الاتحاد الأوروبي إلى كييف ثم إلى موسكو، وكانت إجابة بوتين هي قصف مستشفى للأطفال في كييف، وهذا ليس الطريق الذي أريد أن أسلكه".