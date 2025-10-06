جريتا: هدفنا ليس إدخال المساعدات فقط بل إنهاء الاحتلال عن غزة

قالت الناشطة السويدية المفرج عنها ضمن أسطول الصمود العالمي جريتا تورنبرج، إنها تعرضت لمعاملة سيئة من قبل السلطات الإسرائيلية، التي تواصل إبادة الفلسطينيين في غزة.

وأكدت خلال تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن هناك إبادة جماعية تحدث في قطاع غزة، مطالبة دول العالم بالتدخل لوقفها.

وأشارت إلى أن الحكومات الغربية أخفقت في حماية حقوق الإنسان في غزة، ويجب عليها الوفاء بواجباتها القانونية لوقف الإبادة والكف عن التواطؤ مع إسرائيل.

وأضافت تورنبرج "أننا حاولنا رفع صوتنا بشأن ما يجري في غزة بعد فشل حكوماتنا في ذلك، ولن نكتفي بإدخال المساعدات فقط بل نسعى لإنهاء الاحتلال والقمع الإسرائيليين".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن وثائق، عدد كبير من نشطاء أسطول الصمود أكدوا أمام القضاة أنهم تعرضوا للعنف والشتائم من الشرطة الإسرائيلية.

ووفق الوثائق، فإن عدد كبير من نشطاء أسطول الصمود أكدوا أمام القضاة أن الشرطة الإسرائيلية منعت عنهم الماء، كما قال أغلب النشطاء للقضاة الإسرائيليين إنهم حرموا من حقهم باستشارة محامين.

وأخبرت ناشطة في أسطول الصمود القضاة الإسرائيليين بأنها تعرضت للشتائم ونزع الحجاب بالقوة، بينما قال ناشط آخر إنهم تُرِكوا في جو حار دون ماء وفي أجواء غير مريحة مع محاولة منعهم من النوم.

وتواجه إسرائيل اتهامات بإساءة معاملة ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين اعتقلتهم قواتها بعد اعتراض السفن المحملة بمساعدات إنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة، وسط تقارير عن ظروف احتجاز قاسية شملت الحرمان من الطعام والماء وسوء المعاملة الجسدية والنفسية.