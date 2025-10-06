في أول تصريحات له بعد فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، عبّر الدكتور خالد العناني عن امتنانه العميق لمصر ودعمها الكبير لترشيحه، مؤكدًا أنه سيعمل من موقعه الجديد لخدمة المنظمة الأممية "دون أي تمييز أو أجندة جغرافية".

وقال العناني: "أتوجه بخالص الشكر إلى بلدي مصر التي وقفت خلف ترشيحي ودعمتني منذ اللحظة الأولى، كما أُعرب عن تقديري العميق للدول العربية والاتحاد الأفريقي على دعمهم وثقتهم الكبيرة".

وأشار المدير العام الجديد لليونسكو إلى أن العالم "يحتاج اليوم إلى اليونسكو أكثر من أي وقت مضى"، مؤكدًا أن المنظمة تلعب دورًا محوريًا في "خدمة السلام وتوحيد الشعوب ".

يذكر أن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، يجعله أول مصري وعربي يتولى رئاسة المنظمة الأممية منذ تأسيسها.

وجاء انتخاب العناني خلال جلسة التصويت التي عقدها المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الـ222 بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد منافسة قوية مع المرشح الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، لاختيار الشخصية التي ستقود المنظمة في مرحلة دولية بالغة الحساسية.