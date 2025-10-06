إعلان

الجنائية الدولية تُدين كوشيب بـ27 تهمة: "قتل جماعي واغتصاب في السودان"

كتب-عبدالله محمود:

06:33 م 06/10/2025

علي كوشيب

أدانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، قائد الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، في 27 تهمة ارتكبها بمنطقة دارفور السودانية قبل أكثر من 20 عاما.

وبحسب موقع الوصي السوداني، قضت المحكمة بأن هذه الفظائع، بما فيها جرائم القتل الجماعي والاغتصاب، كانت جزءًا من خطة حكومية للقضاء على تمرد في المنطقة الغربية من السودان.

ووفقًا لوسائل الإعلام السودانية، لم يظهر "كوشيب"، أي انفعال عندما قرأت القاضية جوانا كورنر حكم الإدانة الصادر ضده، حيث قالت كورنر: "إن المحكمة مقتنعة تمامًا بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالًا للشك في الجرائم المنسوبة إليه وأن النطق بالحكم سيصدر لاحقًا".

واستعرضت القاضية كورنر رواياتٍ مروعة عن اغتصاباتٍ جماعيةٍ وانتهاكاتٍ وقتلٍ جماعي، موضحة أنه في إحدى المرات، حمّل "كوشيب"، نحو 50 مدنيًا في شاحنات، وضرب بعضهم بالفؤوس، قبل أن يُجبرهم على الاستلقاء أرضًا ويأمر جنوده بإطلاق النار عليهم وقتلهم.

وأكدت أن "المتهم لم يكن يصدر الأوامر فحسب، بل كان متورطا شخصيا في الضرب، وكان حاضرا لاحقا وأصدر الأوامر بإعدام المعتقلين".

كوشيب علي كوشيب الجنائية الدولية جرائم حرب السودان

