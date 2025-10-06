إعلان

الجنائية الدولية تدين علي كوشيب بجرائم حرب في السودان

كتب : مصراوي

05:29 م 06/10/2025

كوشيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، حكما ضد قائد في ميليشيا الجنجويد السودانية المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدامية التي امتدت 20 عاماً في إقليم دارفور.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية إلى علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم "علي كوشيب"، 21 تهمة جنائية، منها القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والمعاملة الوحشية.

وقال المدعون العامون في المحكمة إن المتهم قيادي كبير في ميليشيا الجنجويد العربية قد شارك "بحماسة في ارتكاب هذه الجرائم".

ومن المقرر تحديد مدة العقوبة في وقت لاحق بعد عقد جولة جديدة من الجلسات.

بالمقابل، ينفي المتهم أن يكون ارتكب ما يتهم به، مؤكداً أنه ليس الرجل الملاحق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجنائية الدولية جرائم الحرب السودان علي كوشيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أفيخاي يواصل أكاذيبه: إسرائيل المنتصر في حرب أكتوبر.. ومصريون: نسيت الكستور
بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا لذروات جديدة اليوم؟3 أسباب..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر