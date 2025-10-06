الجنائية الدولية تدين علي كوشيب بجرائم حرب في السودان

وكالات

قضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، حكما ضد قائد في ميليشيا الجنجويد السودانية المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدامية التي امتدت 20 عاماً في إقليم دارفور.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية إلى علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم "علي كوشيب"، 21 تهمة جنائية، منها القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والمعاملة الوحشية.

وقال المدعون العامون في المحكمة إن المتهم قيادي كبير في ميليشيا الجنجويد العربية قد شارك "بحماسة في ارتكاب هذه الجرائم".

ومن المقرر تحديد مدة العقوبة في وقت لاحق بعد عقد جولة جديدة من الجلسات.

بالمقابل، ينفي المتهم أن يكون ارتكب ما يتهم به، مؤكداً أنه ليس الرجل الملاحق.