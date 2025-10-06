برابط التقديم.. خطوات التسجيل على الهجرة العشوائية لأمريكا

وكالات

يسعى آلاف المصريين المتقدمين سنويًا إلى اقتناص فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة عبر برنامج "تأشيرة التنوع" أو ما يعرف بـ"اللوتري الأمريكي"، الذي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فتح باب التقديم له من الـ3 من أكتوبر الجاري، ليستمر حتى أوائل نوفمبر المقبل.

ويمنح من خلال هذا البرنامج الذي تديره وزارة الخارجية الأمريكية، ما يصل إلى 55 ألف تأشيرة هجرة سنوية للأشخاص من الدول التي تقل فيها معدلات الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتكون وظيفته الأساسية هي تنويع الهجرة إلى البلاد من خلال منح فرص لمواطني دول تُصنف كدول ذات هجرة منخفضة، مما يمنحهم مسارًا قانونيًا نحو الحصول على الإقامة الدائمة أو البطاقة الخضراء، وفق الموقع الر سمي للحكومة الأمريكية.

ويتم التسجيل على الهجرة العشوائية إلكترونيا، من قبل الأفراد من الدول المؤهلة خلال فتر ة التسجيل المحددة.

وتختار وزارة الخارجية الأمريكية في البداية أكثر من 100 ألف متقدم من بين جميع المتقدمين من خلال الاختيار عشوائيًا.

ويتم إشعار المتقدمين المختارين من خلال التحقق من حالة المتقدم على الموقع الرسمي لتأشيرة التنوع.

ويجب على الأفراد المختارين تقديم طلب لنموذج DS-260، للحصول على تأشيرة هجرة، واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى، بما في ذلك التعليم أو الخبرة العملية.

كما يحصل الأفراد الذين تمت الموافقة على منحهم التأشيرة، من خلال قنصلية أمريكية في الخارج.

ويمكن لمن تمت الموافقة على منحهم تأشيرة تنوع أثناء إقامتهم في الولايات المتحدة التقدم بطلب لتعديل وضعهم إلى إقامة دائمة من خلال تقديم النموذج I-485 إلى دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.

الجدول الزمني وسنوات التنفيذ

بعد انتهاء فترة التقديم، تُعلن نتيجة السحب عادة في شهر مايو من العام التالي.

يُفتَح باب معالجة التأشيرات والمقابلات اعتبارًا من أكتوبر 2026 وسبتمبر 2027.

كما سيفرض على المتقدمين رسوم تسجيل إلكتروني ابتداءً من عام 2025، قدرها دولار واحد للمشاركة في اليانصيب. بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج الفائزون باليانصيب إلى دفع رسوم قدرها 330 دولارًا للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة التنوع.

خطوات التسجيل

1- الدخول إلى الموقع الرسمي من هنا

2- ملء نموذج التسجيل وإدخال البيانات الشخصية بطريقة صحيحة

3- رفع صورة حديثة واضحة بخلفية بيضاء ومقاسات محددة

4- مراجعة البيانات وتأكيد الطلب

5- حفظ رقم التأكيد

6- الانتظار ومتابعة النتائج.