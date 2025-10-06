استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة مع بدء المحادثات في مصر

وكالات

استمرت الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة طوال الليل وحتى الاثنين، وفقاً للدفاع المدني في غزة.

وصرح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، لبي بي سي أن 24 فلسطينياً قُتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن القصف لم يتوقف.

وأضاف: "لم يُسمح لأي شاحنات إغاثة بالدخول إلى مدينة غزة منذ بدء الهجوم قبل أربعة أسابيع".

وقال: "لا تزال هناك جثث لا نستطيع انتشالها من المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".

وأفاد سكان محليون بأنه منذ الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي الأحد (7:30 مساءً بتوقيت غرينتش) وحتى الفجر، ضربت المدفعية والغارات الجوية الإسرائيلية عدة أجزاء من المدينة.

وتركز القصف على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الصناعية، ومنطقة الجامعة، تلاه قصف كثيف في تل الهوى.

وفي وقت لاحق، استهدفت غارات جوية حي التفاح ومجمع الأمن العام. وفي الساعات الأولى من الصباح، قصفت الطائرات الحربية تل الهوى، ومخيم الشاطئ، والجلاء، بينما استهدفت المدفعية شارع النصر بالقرب من دوار حميد ومستشفى الشفاء.

وأفاد شهود عيان بسقوط صناديق متفجرة على مناطق سكنية في النفق والجلاء. وأوضح بصل أن تل الهوى والجلاء وشارع النصر كانت من بين المناطق الأكثر قصفاً خلال الليل.