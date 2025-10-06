"هيومن رايتس": خطة ترامب لم تتناول المساءلة عن الجرائم المرتكبة في غزة

وكالات

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دول العالم بالتحرك لوقف الفظائع ضد المدنيين في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة لا تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ 7 أكتوبر 2023.

وشددت المنظمة على أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون وأبادت عائلات كاملة.

وأضافت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن إسرائيل تسببت في مجاعة باستخدامها التجويع كسلاح حرب وهجرت قسرًا جميع السكان تقريبًا مرات عدة.