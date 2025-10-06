إعلان

"هيومن رايتس": خطة ترامب لم تتناول المساءلة عن الجرائم المرتكبة في غزة

كتب : مصراوي

09:57 ص 06/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دول العالم بالتحرك لوقف الفظائع ضد المدنيين في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة لا تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ 7 أكتوبر 2023.

وشددت المنظمة على أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون وأبادت عائلات كاملة.

وأضافت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن إسرائيل تسببت في مجاعة باستخدامها التجويع كسلاح حرب وهجرت قسرًا جميع السكان تقريبًا مرات عدة.

ترامب خطة ترامب غزة هيومن رايتس ووتش

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

الثانوية العامة

