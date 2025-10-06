إعلان

الذكرى الثانية لـ7 أكتوبر.. وزارة الدفاع الإسرائيلية تنشر تحديثا لأعداد قتلاها

كتب : مصراوي

07:35 ص 06/10/2025

هجوم 7 أكتوبر

وكالات

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين البيانات المحدثة عن القتلى، في مناسبة الذكرى السنوية الثانية لهجوم السابع من أكتوبر وحرب "السيوف الحديدية" التي اندلعت في أعقابها.

وبحسب ما نشر موقع "واينت" العبري، فقد سقط 1152 جنديا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر 2023، حوالي 42% منهم 487 كانوا دون سن 21 عاما، بينما كان 141 من القتلى فوق سن 40 عاما.

وتشمل البيانات التي نشرتها إدارة العائلات والإحياء والتراث بوزارة الدفاع قتلى الجيش، والشرطة الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وجيش الدفاع الإسرائيلي، وأفراد فرق الاستعداد الذين قاتلوا في قطاع غزة، والجنوب، والشمال، ولبنان، والضفة الغربية.

وفي العام الماضي، أضيف 262 قتيلا إلى عدد قتلى القوات الإسرائيلية، معظمهم كانوا من الشباب العزاب في الخدمة النظامية - منهم 43 من أفراد فرق الاستعداد، إلى جانب 100 من الشرطة الإسرائيلية، و9 من الشاباك، و8 من مصلحة السجون الإسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.

هجوم 7 أكتوبر ذكرى هجوم 7 أكتوبر وزارة الدفاع الإسرائيلية إسرائيل حماس أكتوبر

