قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، إنه لا يوجد وقف إطلاق نار في غزة، وإنما هناك توقف مؤقت لبعض القصف.

وأضافت المتحدثة، أن الجيش الإسرائيلي يمكنه مواصلة العمليات في غزة لأغراض "دفاعية"، مشيرة إلى أن انسحاب قوات الاحتلال من مناطق في غزة سيتحدد خلال الأيام المقبلة وفق ما يتم التوافق عليه في المفاوضات.

وذكرت أن فريق التفاوض الإسرائيلي في مصر للعمل من أجل الإفراج عن الأسرى، لافتة إلى أن محادثات تُجري حاليًا في القاهرة بقيادة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بشأن التفاصيل الفنية المتعلقة باستعادة الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، إن فريق التفاوض الإسرائيلي سيغادر الليلة إلى القاهرة لتبدأ المحادثات الفنية غدًا بشأن إطلاق سراح الأسرى، مضيفة "أولوياتنا حاليًا إطلاق سراح جميع الأسرى من غزة".

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، أن العلاقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تاريخية".