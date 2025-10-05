الحوثيون يعلنون استهداف مواقع "حساسة" في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي

وكالات

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، استهداف مواقع "حساسة" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان: "استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 الانشطاري أهدافا حساسة في القدس المحتلة".

وأشار إلى أن العملية "حققت أهدافها بنجاح وتسببت في هروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ" موضحًا أن جماعته تتابع تطورات الأوضاع والموقف في غزة على ضوء المستجدات الأخيرة وتؤكد تنسيقها مع المقاومة.

وأفاد المتحدث بأن القوات المسلحة (التابعة للحوثيين) ستتعامل على ضوء التطورات على الصعيد الميداني في غزة "بما يفضي إلى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المظلوم".

وشدد بالقول: "مستمرون في عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وتواصل جماعة الحوثي منذ نحو عامين إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات على أهداف في إسرائيل، وتقول إن عملياتها "إسنادًا لغزة".