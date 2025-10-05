الحوثيون: نفذنا عملية باستخدام صاروخ فرط صوتي في القدس المحتلة

وكالات

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يحيى سريع، أن القوات المسلحة التابعة للجماعة نفذت عملية باستخدام صاروخ فرط صوتي في القدس المحتلة.

وقال سريع، في بيان اليوم الأحد، أن الصاروخ الذي أطلقته القوات المسلحة أصاب هدفه بنجاح في القدس المحتلة.

وأضاف الناطق العسكري باسم الحوثيين: "الصاروخ الذي أطلقته قواتنا المسلحة أصاب أهدافًا حساسة بنجاح".

وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض سلاح الجو صاروخًا أُطلق من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق من البلاد، اعترض سلاح الجو صاروخا أُطلق من اليمن.