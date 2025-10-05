لواء إسرائيلي: تل أبيب الخاسر الأكبر من عدم توقيع اتفاق مع حماس

وكالات

قال اللواء احتياط الإسرائيلي إسحاق بريك: "نخوض منذ عامين حربًا في غزة دون أن نحقق أي هدف من أهدافها".

وأكد بريك، أن التهديد والعزلة التي تحيط بإسرائيل يتزايدان مستقبلًا، لافتًا إلى أن تل أبيب لا تبني أي قدرة عسكرية لمواجهة ذلك.

وأضاف: "خسرنا مئات المقاتلين وآلاف الجرحى وعددًا من الأسرى الذين لقوا حتفهم في الأنفاق"، معتبرًا أن إسرائيل هي الخاسر الأكبر من عدم توقيع الاتفاق مع حركة حماس.

وتابع اللواء احتياط الإسرائيلي إسحاق بريك: "التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع تنازلات من الجانبين هو وحده ما سينقذ البلاد".

ومساء أول أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس موافقتها على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد بشأن إنهاء حرب غزة الدائرة منذ عامين.

ولكن وضعت الحركة ثلاثة قيود أساسية للموافقة الكاملة على الخطة الأمريكية، وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها حماس: أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط".

والأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.