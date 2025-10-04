جنوب إفريقيا: قرار حماس يجب أن يقابل بإجراءات مماثلة من جانب إسرائيل

وكالات

رحبت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، في بيلان، السبت، بقرار حركة المقاومة الفلسطينية حماس إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين واستعدادها المعلن لمزيد من التعاون.

وشددت جنوب إفريقيا، على أن قرار حماس يجب أن يقابل بإجراءات مماثلة من جانب إسرائيل.

وأعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، موافقتها على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد بشأن إنهاء حرب غزة الدائرة منذ عامين.

ولكن وضعت الحركة ثلاثة قيود أساسية للموافقة الكاملة على الخطة الأمريكية، وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها حماس: أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط".