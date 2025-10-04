جدل في ألمانيا حول دور الجيش في مواجهة المسيرات

برلين- (د ب أ)

حذّرت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش من توسيع نطاق الاستعانة بالجيش الألماني في مهام داخل ألمانيا لمواجهة الطائرات المسيرة.

وقالت هوبيش في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "التصدي للطائرات المسيّرة هو مهمة أساسية في مجال الأمن الداخلي"، مؤكدة أن التعامل مع هجمات المسيرات داخل الأراضي الألمانية من اختصاص الشرطة، وأضافت: "إذا كان الإطار القانوني بحاجة إلى تعديل، فسيُجرى ذلك عند الضرورة، لكنّ السماح للجيش بتنفيذ مهام في الداخل يجب أن يبقى محصورا في أضيق الحدود، ولأسباب وجيهة".

وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أعلن أمس الجمعة عزمه إشراك الجيش الألماني في مهام مكافحة الطائرات المسيّرة في إطار ما يُعرف بـ"المساعدة الإدارية" للشرطة، وهي خطوة من شأنها توسيع صلاحيات الجيش في الأمن الداخلي. وحتى الآن، تقع مسؤولية التعامل مع هذا النوع من التهديدات على عاتق الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات. كما صرّح دوبرينت بأنه سيقدم قريبا مشروع قانون جديد للأمن الجوي لتقنين هذه الإجراءات.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب اضطرابات كبيرة شهدها مطار ميونخ خلال اليومين الماضيين بسبب تحليق طائرات مسيّرة مجهولة المصدر، ما أدى إلى إلغاء أو تحويل عدد كبير من الرحلات، وتضرر آلاف المسافرين. ولا تزال هوية منفذي هذه العمليات ودوافعهم غير معروفة حتى الآن.





