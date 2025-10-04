الرئيس الفلسطيني يرحب بموافقة حماس على خطة ترامب بشأن غزة

وكالات

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتصريحات حركة حماس التي وصفها بـ "الإيجابية" لإطلاق سراح جميع الأسرى والتعامل بإيجابية في هذه المرحلة.

كما رحب عباس، في بيان رسمي اليوم السبت، بالجهود الكبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة والتوجه نحو السلام الدائم.

وقال عباس: "ما يهمنا الآن الالتزام بالوقف الكامل لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات لغزة وضمان عدم التهجير أو الضم والبدء بإعادة الإعمار".

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن السيادة على غزة هي لدولة فلسطين والربط بين الضفة الغربية والقطاع يجب أن يتم بواسطة لجنة إدارية وقوى أمنية فلسطينية موحدة.

وأضاف عباس: "نؤكد استعداد دولة فلسطين للعمل البناء مع الرئيس الأمريكي وجميع الشركاء لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية".

وطالب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الأحادية وفي مقدمتها وقف الاستيطان والاعتداء على المقدسات.

وأعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، موافقتها على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد بشأن إنهاء حرب غزة الدائرة منذ عامين.

ولكن وضعت الحركة ثلاثة قيود أساسية للموافقة الكاملة على الخطة الأمريكية، وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها حماس: أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط".