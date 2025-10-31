وكالات

أدانت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الجمعة، الفظائع الجماعية المروعة والقتل العشوائي على أساس عرقي في مدينة الفاشر السودانية.

ودعت المنظمة بشكل عاجل قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى ترك المدنيين وشأنهم والسماح لهم بالوصول إلى بر الأمان.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أن ملايين الأشخاص في السودان محرومون من الرعاية الصحية بسبب الهجمات المستمرة على المرافق الصحية ومنع وصول المساعدات.