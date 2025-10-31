إعلان

مصر ترفض دخول إثيوبيا في حوكمة البحر الأحمر.. فيديو

كتب : مصراوي

12:00 ص 31/10/2025

السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

وكالات

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، رفض مصر دخول إثيوبيا في الدخول في حوكمة سواحل البحر الأحمر.

قال عبدالعاطي في مقابلة مع قناة العربية الخميس، إن حوكمة البحر الأحمر شأن فقط يخص الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، ولا دخل لأي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر.

وأضاف وزير الخارجية المصري، "وأتحدث بشكل محدد عن الدول الحبيسة في إفريقيا وتحديدًا أثيوبيا الغير مقبول أن تشارك في اي حوكمة للبحر الأحمر، طالما أن هذا الأمر معني فقط بالدول المشاطئة".

وأشار إلى أن مصر تتحدث مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمستقبل الحوكمة بالبحر الأحمر، متابعًا: "لأن مصر والسعودية دولتان رئيسيتان وتقع عليهما مسؤولية أساسية في إدارة هذا الممر البحري الحيوي وضمان أمنه واستقراره.

وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي مصر إثيوبيا حوكمة سواحل البحر الأحمر

