مسؤول أمريكي: حماس أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر بغزة

كتب : مصراوي

11:09 م 30/10/2025

حماس

وكالات

صرح مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس اليوم الخميس، أنه تم إبلاغ حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر بقطاع غزة.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن إسرائيل ستبدأ بعد ذلك في فرض وقف إطلاق النار في غزة بالقوة، وبعد المهلة ستعمل ضد أهداف حماس داخل المناطق التي تسيطر عليها.

وفي سياق منفصل، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يعمل من أجل القضاء على التهديدات المحققة تجاه جيش الاحتلال ودولة إسرائيل.

وأضاف نتنياهو خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس: "أنه سيتم نزع سلاح غزة في نهاية الأمر".

وأكد ‌‏نتنياهو أن قوات الاحتلال ستوجه ضربات موجعة لحماس إذا استمرت في انتهاك وقف إطلاق النار، مضيفًا:"أنه إذا لم يتم نزع سلاح حماس على أيدى الآخرين فسيكون بيد إسرائيل".

حماس الخط الأصفر بغزة حماس أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها فرض وقف إطلاق النار في غزة بالقوة

