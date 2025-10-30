الخرطوم- ( د ب أ)

أفادت شبكة أطباء السودان بأن قوات من الدعم السريع أقدمت أمس الأربعاء على تصفية 38 مواطنًا أعزل في منطقة أم دم حاج أحمد بشمال كردفان بدمٍ بارد بتهمة الانتماء للجيش.

وقالت الشبكة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذا يعكس "سلوكا همجيا يجسد سياسة القتل على الهوية التي تتبعها الدعم السريع في كل مناطق السودان"، مؤكدة أن "ما "جرى ليس حادثة معزولة، بل استمرارٌ لمخطط التطهير والإبادة الذي تنفذه الدعم السريع ضد المواطنين الأبرياء في شمال كردفان ودارفور، وسط صمتٍ دوليٍّ مخزٍ وتواطؤ من المنظمات التي تكتفي بالتعبير عن "القلق" بينما تُسفك دماء السودانيين كل يوم".

وأدانت الشبكة "هذه الجريمة البشعة"، محملة "الدعم السريع وقادتها المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة".

وأكدت أن "كل من يشارك أو يصمت على هذه الجرائم شريكٌ فيها" ، داعية المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري لوضع حدٍّ لآلة القتل، وملاحقة قادة الدعم السريع لوقف المجازر التي تحدث في كل المدن التي تدخلها قواتهم.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعا دمويا على السلطة بين الحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع.

ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا الصراع إلى انقسام دائم للبلاد، فيما تعتبر الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في السودان هو الأسوأ في العالم حاليا.