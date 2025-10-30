

وكالات

بدأت فجر اليوم الخميس، المحادثات التي كانت منتظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جينبينج في كوريا الجنوبية.

قال ترامب في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ APEC في كوريا الجنوبية، إن الرئيس الصيني مفاوض قوي للغاية، مشددا على أن علاقة قوية تربطه معه.

في المقابل، رأى الرئيس الصيني أنه من الطبيعي أن تجرى لقاءات لمناقشة الملفات المشتركة، معلنا استعداد بلاده للعمل مع أمريكا.

كما ثمّن الرئيس الصيني دور ترامب في إنهاء حرب غزة، لافتا لـ ترامب إلى ضرورة أن تكون أمريكا والصين شريكتين وصديقتين، مشيرا إلى أن البلدين شاركا في إيجاد حلول للصراعات حول العالم.

ورأى الرئيس الصيني أنه لا يتفق دائما مع ترامب، معتبرا أن هذا أمر طبيعي، وفق تعبيره.

في حين ردّ ترامب بأن علاقة أمريكا والصين ستكون رائعة لفترة طويلة.

وكان شي وصل إلى كوريا الجنوبية، الخميس، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الرسمية.

وأفادت شينخوا، أنه "صباح يوم 30 أكتوبر بالتوقيت المحلي، وصل الرئيس شي جينبينج إلى كوريا الجنوبية بطائرة خاصة لحضور الاجتماع غير الرسمي الثاني والثلاثين لزعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) وإجراء زيارة دولة لكوريا الجنوبية بدعوة من الرئيس لي جاي ميونج"، وفقا للعربية.