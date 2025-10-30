إعلام صيني: بدء المحادثات بين الرئيس الصيني وترامب في كوريا الجنوبية



وكالات

أعلنت وسائل إعلام صينية اليوم الخميس، بدء المحادثات بين الرئيس الصيني وترمب في كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته العربية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية فورا.

يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقتٍ سابقٍ، إن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات واشنطن.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال"، قبيل لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية: "بسبب عمليات الاختبار التي تجريها دول أخرى، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتنا النووية بالمثل"، مضيفا: "أن الاختبارات النووية ستستأنف فورا".