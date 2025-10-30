الاحتلال يُشن 10 غارات على المناطق الشرقية لـ خان يونس جنوبي قطاع غزة



وكالات

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منذ فجر الأربعاء حتى الآن، أكثر من 10 غارات على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتركزت الغارات الإسرائيلية داخل ما يعرف بالخط الأصفر الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمتفجرات منازل الفلسطينيين في المناطق الجنوبية الشرقية لحيي الزيتون والشجاعية في مدينة غزة، إذ أن الآليات العسكرية أطلقت النار بكثافة تجاه منازل المواطنين والأحياء الشرقية والشمالية لمدينة غزة وشمالي القطاع.

كما استشهاد طفل متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال خيمة نازحين بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينين اثنين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية مجازر مروعة راح ضحيتها 109 شهداء خلال 12 ساعة فقط، وفقا للغد.