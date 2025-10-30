إعلان

الاحتلال يُشن 10 غارات على المناطق الشرقية لـ خان يونس جنوبي قطاع غزة

كتب : مصراوي

04:59 ص 30/10/2025

الغارات الإسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منذ فجر الأربعاء حتى الآن، أكثر من 10 غارات على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتركزت الغارات الإسرائيلية داخل ما يعرف بالخط الأصفر الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمتفجرات منازل الفلسطينيين في المناطق الجنوبية الشرقية لحيي الزيتون والشجاعية في مدينة غزة، إذ أن الآليات العسكرية أطلقت النار بكثافة تجاه منازل المواطنين والأحياء الشرقية والشمالية لمدينة غزة وشمالي القطاع.

كما استشهاد طفل متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال خيمة نازحين بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينين اثنين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية مجازر مروعة راح ضحيتها 109 شهداء خلال 12 ساعة فقط، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات إسرائيلية غارات إسرائيلية على خان يونس خان يونس قطاع غزة غزة جيش الاحتلال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير
هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس