

وكالات

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، تنفيذ ضربة دقيقة في شرق المحيط الهادئ استهدفت سفينة لتهريب المخدرات تُشغّلها منظمة مصنفة إرهابية، وذلك بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب.

قال هيجسيث: "في وقت سابق من اليوم، وبتوجيه من الرئيس ترامب، نفذت وزارة الحرب ضربة حركية قاتلة على سفينة أخرى لتهريب المخدرات تُشغّلها منظمة مصنفة إرهابية في شرق المحيط الهادئ".

وأضاف: "هذه السفينة، كغيرها من السفن، معروفة لدى استخباراتنا بتورطها في تهريب المخدرات غير المشروع، وكانت تُبحر على أحد المسارات المعروفة لتهريب المخدرات، وتحمل شحنة من المواد المخدّرة".

وتابع: "كان على متن السفينة أربعة رجال من عناصر الإرهاب المرتبط بالمخدرات، وقد قُتلوا جميعا خلال الضربة التي نُفّذت في المياه الدولية. ولم يُصب أي من عناصر القوات الأمريكية بأذى خلال العملية".

واختتم وزير الحرب الأمريكي بيانه مؤكدا أن "نصف الكرة الغربي لم يعد ملاذا آمنا للإرهابيين المتورطين في تجارة المخدرات الذين يسعون لجلب السموم إلى شواطئ الولايات المتحدة لتسميم الأمريكيين"، مشددا على أن وزارة الحرب ستواصل ملاحقتهم والقضاء عليهم أينما وجدوا، وفقا لروسيا اليوم.