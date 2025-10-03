البيت الأبيض: ترامب يتواصل مع الناتو بشأن الاستفزازات الروسية

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد التقارير الدنماركية بشأن "استفزازات البحرية الروسية".

وأضافت ليفيت، خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب على تواصل مباشر مع شركاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الاستفزازات الروسية.

ومن جانبها، تعتقد أجهزة الاستخبارات الدنماركية أن روسيا تشن حربا هجينة ضد الدنمارك والغرب في أعقاب سلسلة من حوادث الطائرات المسيرة .

وقال توماس أهرينكيل، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الدفاعية الدنماركية في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن اليوم الجمعة، إن موسكو تريد إثارة حالة من عدم اليقين والانقسام بين حلفاء الناتو من أجل تقييد دعمهم لأوكرانيا.

والحرب الهجينة هي استراتيجية تجمع بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية وتتميز باستخدام الطائرات المسيرة والهجمات الالكترونية ودعم جماعات معارضة والتضليل والدعاية عبر الإنترنت من أجل زعزعة استقرار المجتمعات.

ويُشار إلى أنه تم رصد طائرات مسيرة في أجواء فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والنرويج والدنمارك خلال الشهر الماضي وفي ألمانيا أول أمس الأربعاء.

ونفت روسيا إطلاق طائرات مسيرة في المجال الجوي لتلك الدول.