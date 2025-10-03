وكالات

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من أعضاء الحزب الجمهوري موجة جدل، عقب نشرهم مقاطع فيديو مُنتَجة بتقنية الذكاء الاصطناعي تظهر قادة ديمقراطيين وهم يرتدون قبعات "سومبريرو" المكسيكية وشوارب.

وفي إطار ساخر، نشر ترامب مقطع فيديو ظهر فيه زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بقبعات "سومبريرو" وشوارب.

وفي أحد المقاطع المُصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي، يقول جيفريز: "لا أحد يحب الديمقراطيين بعد الآن، لهذا السبب يسعى الحزب جاهدًا لمنح المهاجرين غير الشرعيين رعاية صحية مجانية".

وفي السياق الساخر ذاته، نشر السيناتور الجمهوري تيد كروز مقطع فيديو آخر يظهر فيه 44 سيناتورًا ديمقراطيًا بنفس الهيئة، على أنغام نسخة ساخرة من أغنية "ماكارينا".

The 44 Senate Democrats who voted for Schumer’s Shutdown should know that the Sombrero posting will continue until they re-open our government.



🎶 Hey, Macarena! 🎶 pic.twitter.com/coNBfnGXcY — Ted Cruz (@tedcruz) October 2, 2025

وربط الجمهوريون هذه المقاطع باتهام الديمقراطيين بالمسؤولية عن إغلاق الحكومة، بزعم تخصيصهم التمويل لتغطية الرعاية الصحية للمهاجرين غير النظاميين. في المقابل، ينفي الديمقراطيون تلك المزاعم، مؤكدين أن هدفهم يتمثل في تمديد الإعفاءات الضريبية ضمن قانون الرعاية الميسّرة.

ومن جانبه، دافع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن الرئيس ترامب، معتبرًا أن هذه الفيديوهات "مضحكة"، وأكد أنها مجرد "سخرية سياسية".

وعلق البيت الأبيض على المقاطع المصورة، قائلًا بسخرية: "السومبريرو سيبقى حتى يعيد الديمقراطيون فتح الحكومة".

بينما انتقد زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، المقاطع، ووصفها بأنها "مزيفة وعنصرية". ودعا جيفريز، الرئيس دونالد ترامب لمواجهته مباشرة.

كما هاجم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ترامب، قائلًا إنه "يقضي وقته بالتسلية على الإنترنت مثل طفل في العاشرة".

وأدانت منظمات لاتينية مقاطع الفيديو المصورة، واعتبرتها "خطابًا خطيرًا ومضللًا يعزز الصور النمطية ضد المجتمع اللاتيني". ووصف مساعد في التكتل اللاتيني بالكونجرس المنشورات بأنها "عنصرية وسخيفة".