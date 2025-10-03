"تواصل الأكاذيب".. أسطول الصمود العالمي يرد على اتهامات إسرائيل

وكالات

قال أسطول الصمود العالمي، إن إسرائيل تواصل الأكاذيب بشأن محتوى مساعدات أسطول الصمود العالمي لغزة.

وأضاف أسطول الصمود، خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن "وثقنا سفننا بدقة وكانت محملة بإمدادات طبية وغذائية منقذة للحياة لسكان غزة".

وأشار الأسطول إلى أن إنكار إسرائيل لوجود مساعدات على متن أسطول الصمود حلقة جديدة في سلسلة تزوير الحقائق حول غزة.

وكانت اعترضت البحرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، السفينة "مارينيت"، وهي آخر سفن "أسطول الصمود العالمي" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية والجهات المنظمة للأسطول.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قوات البحرية سيطرت على السفينة عند الساعة 10:29 صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما كانت تبعد نحو 42.5 ميلًا بحريًا عن غزة.

وذكرت الهيئة المنظمة أن "مارينيت" كانت السفينة الأخيرة المتبقية من الأسطول، مشيرة إلى أن البحرية الإسرائيلية اعترضت خلال 38 ساعة جميع السفن الـ42 المشاركة، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.

وكانت السفينة "مارينيت" قد غادرت متأخرة عن باقي السفن بسبب عطل فني، وتمكنت لاحقًا من الاقتراب من ساحل غزة. وتلقى طاقمها أمس تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بأنه في حال واصلوا التقدم، فسيتم اعتقالهم.