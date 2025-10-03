إعلان

يوسف حمرة.. أول حاخام يهودي يترشح للبرلمان السوري

كتب : مصراوي

07:35 م 03/10/2025

هنري يوسف حمرة

(د ب أ)

أعلن الحاخام السوري الأمريكي، هنري يوسف حمرة، ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري عن دائرة دمشق، ليكون أول مرشح يهودي منذ منع اليهود السوريين من الترشح لعضوية مجلس الشعب عقب حرب يونيو عام 1967.

وهنري حمرة، البالغ من العمر 48 عاماً، هو نجل الحاخام الأكبر لليهود السوريين في نيويورك يوسف حمرة، والذي غادر سوريا في عام 1992، بعد رفع حافظ الأسد حظر السفر على السكان اليهود، ولم يبق حينها في العاصمة السورية سوى أقل من عشرة يهود.

وفي إعلان ترشحه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد حمرة ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري تحت شعار "نحو سوريا مزدهرة ومتسامحة وعادلة"، وذلك "من أجل العدالة، وصون التراث السوري، ورفع العقوبات" بحسب ما أورده موقع تليفزيون سوريا اليوم الجمعة.

وقال حمرة: "أؤمن بسوريا موحدة لكل السوريين، من الحسكة إلى السويداء، ومن درعا إلى اللاذقية، ومن دمشق إلى حلب".

وأكد أنه سيستمر بالعمل مع الجالية السورية في الولايات المتحدة من أجل إلغاء قانون قيصر من دون شروط.

