ترامب: إذا لم توافق حماس على الصفقة سيفتح أبواب الجحيم كما لم يره أحد

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس، كانت لسنوات طويلة تهديداً وحشياً وعنيفاً في منطقة الشرق الأوسط، زاعمًا أنها قتلت وتسببت في معاناة لا تُحتمل لحياة الأشخاص.

وأضاف ترامب خلال منشور له على منصة تروث سوشيال، "أن حماس ارتكبت حادث السابع من أكتوبر في إسرائيل، التي استهدفت الأطفال والنساء وكبار السن، والعديد من الشباب والفتيات الذين كانوا يستعدون للاحتفال بحياتهم المستقبلية معاً".

وأكد ترامب أنه "كردّ على هجوم 7 أكتوبر على الحضارة، تمّ حتى الآن قتل أكثر من 25 ألفاً من مقاتلي حماس أما معظم من تبقى، فهم محاصرون عسكرياً، ينتظرون فقط أن أعطي الأمر بـ “ابدأوا”، ليُقضى على حياتهم بسرعة، أما الباقون فنحن نعرف أين أنتم ومن أنتم، وسيتم ملاحقتهم وقتلهم".

وطالب الرئيس الأمريكي من جميع المدنيين الفلسطينيين الأبرياء أن يغادروا فوراً هذه المنطقة التي قد تشهد موتاً واسعاً مستقبلاً، إلى مناطق أكثر أماناً في غزة، لافتا إلى أنه سيتم الاعتناء بالجميع جيداً من قِبل من ينتظرون لمساعدتهم.

ووجه ترامب رسالة لحركة المقاومة في فلسطين قائلا: "لكن لحسن حظ حماس، سيتم منحهم فرصة أخيرة فقد اتفقت الدول الكبرى، القوية، والغنية في الشرق الأوسط والدول المحيطة، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، وبموافقة إسرائيل، على اتفاق سلام بعد 3000 عام في الشرق الأوسط".

وتابع الرئيس الأمريكي:"هذا الاتفاق ينقذ أيضاً أرواح جميع مقاتلي حماس المتبقين. تفاصيل الوثيقة معروفة للعالم، وهي صفقة عظيمة للجميع. سيكون هناك سلام في الشرق الأوسط، بطريقة أو بأخرى. سيُوقف العنف وإراقة الدماء".

كما طالب ترامب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، بمن فيهم جثامين القتلى، على الفور، مضيفًا: "يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول مساء الأحد الساعة السادسة مساءً بتوقيت واشنطن العاصمة. لقد وقّعت كل الدول المعنية على هذا الاتفاق".

وفي ختام كلمته حذر ترامب حماس من عدم التوصل إلى اتفاق، قائلا: "أذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق الأخير، ستندلع ضد حماس حرب جحيمية لا مثيل لها في التاريخ، وسيكون هناك سلام في الشرق الأوسط، بطريقة أو بأخرى".