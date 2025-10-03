الاستخبارات الدنماركية: روسيا تشن حربا هجينة ضد الغرب

كوبنهاجن- (د ب أ)

تعتقد أجهزة الاستخبارات الدنماركية أن روسيا تشن حربا هجينة ضد الدنمارك والغرب في أعقاب سلسلة من حوادث الطائرات المسيرة .

وقال توماس أهرينكيل، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الدفاعية الدنماركية في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن اليوم الجمعة إن موسكو تريد إثارة حالة من عدم اليقين والانقسام بين حلفاء حلف شمال الأطلسي(ناتو) من أجل تقييد دعمهم لأوكرانيا.

والحرب الهجينة هي استراتيجية تجمع بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية وتتميز باستخدام الطائرات المسيرة والهجمات الالكترونية ودعم جماعات معارضة والتضليل والدعاية عبر الإنترنت من أجل زعزعة استقرار المجتمعات.



ومن المرجح للغاية أن يستمر التهديد الهجين الذي تشكله روسيا ضد الناتو في التزايد في السنوات المقبلة، طبقا لما ذكره جهاز الاستخبارات في تقرير صدر اليوم الجمعة.

وقال أهرينكيل "تريد روسيا منا الاعتقاد أن هناك تهديدا وشيكا بحرب. يريدون منا العيش في ظل هذا الخوف".

غير أنه من غير المتوقع أن تنفذ روسيا هجوما عسكريا تقليديا.

يشار إلى أنه تم رصد طائرات مسيرة في أجواء فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والنرويج والدنمارك خلال الشهر الماضي وفي المانيا أول أمس الأربعاء.

ونفت روسيا إطلاق طائرات مسيرة في المجال الجوي لتلك الدول.