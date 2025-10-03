

لندن- (د ب أ)

قالت وزيرة الداخلية البريطانية إن المسيرات المؤيدة لفلسطين التي تم تنظيمها في أعقاب هجوم إرهابي في مانشستر كانت "غير مشرفة وتتعارض تماما مع التقاليد البريطانية ".

ودعت شبانة محمود اليوم الجمعة المتظاهرين إلى "التراجع" عن خطط لتنظيم المسيرات في الأيام المقبلة، زاعمة أن ذلك سيظهر "بعض الحب وبعض التضامن" مع الجالية اليهودية في بريطانيا في أعقاب الهجوم، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وتحولت مظاهرة في وسط لندن، تم تنظيمها احتجاجا على منع البحرية الإسرائيلية لأسطول يحمل مساعدات إلى غزة إلى اشتباك مع رجال الشرطة خارج داونينج ستريت مساء أمس الخميس.

وكان من الممكن رؤية حشود ضخمة تحمل الأعلام واللافتات الفلسطينية في وايت هول حتى المساء.

وقالت شرطة العاصمة إنها اعتقلت 40 شخصا خلال الاحتجاج، تم اعتقال ستة منهم بسبب الاعتداء على رجال الشرطة.

وقالت الوزيرة لشبكة سكاي نيوز "لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة لرؤية تلك الاحتجاجات تمضي قدما الليلة الماضية".

وأضافت "اعتقد أن هذا السلوك يتعارض مع التقاليد البريطانية بالأساس. أعتقد أنه مشين".

وتابع "كنت أريد أن يتخذ هؤلاء الأفراد خطوة إلى الوراء".

كانت الشرطة البريطانية قد ذكرت أن مهاجما بسيارة صدم حشدا من الأشخاص خارج كنيس يهودي أمس الخميس في شمال إنجلترا، ثم بدأ بطعنهم، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة أربعة بجروح خطيرة . ووصفت الشرطة الهجوم بأنه عمل إرهابي نفذه مواطن بريطاني من أصل سوري .