بوتين يهدد بضرب محطات الطاقة النووية في أوكرانيا

كتب : مصراوي

12:06 ص 03/10/2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

(د ب أ)

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرب محطات الطاقة النووية الأوكرانية، ما لم تتوقف أوكرانيا عن هجماتها المزعومة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.

واتهم الجيش الأوكراني بإطلاق نيران المدفعية على المنطقة المحيطة بأكبر محطة نووية في أوروبا جنوب شرقي البلاد، لكن ليس عليها مباشرة.

وخرج من الخدمة آخر خط كهرباء عالي الجهد متصل بمحطة زابوريجيا، التي يتم تبريدها بكهرباء من مولدات ديزل، منذ 23 سبتمبر 2025.

وقال بوتين اليوم في نادي فالداي للمناقشات السياسية في سوتشي بالقرم: "إن هذه لعبة خطرة".

فلاديمير بوتين محطات الطاقة النووية أوكرانيا الرئيس الروسي

فيديو قد يعجبك:



