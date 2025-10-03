بوتين يهدد بضرب محطات الطاقة النووية في أوكرانيا

(د ب أ)

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرب محطات الطاقة النووية الأوكرانية، ما لم تتوقف أوكرانيا عن هجماتها المزعومة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.

واتهم الجيش الأوكراني بإطلاق نيران المدفعية على المنطقة المحيطة بأكبر محطة نووية في أوروبا جنوب شرقي البلاد، لكن ليس عليها مباشرة.

وخرج من الخدمة آخر خط كهرباء عالي الجهد متصل بمحطة زابوريجيا، التي يتم تبريدها بكهرباء من مولدات ديزل، منذ 23 سبتمبر 2025.

وقال بوتين اليوم في نادي فالداي للمناقشات السياسية في سوتشي بالقرم: "إن هذه لعبة خطرة".