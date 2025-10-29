إعلان

حماس: منع الصليب الأحمر من زيارة أسرانا انتهاك لحقوقهم

كتب : مصراوي

10:50 م 29/10/2025

أفراد حماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على قرار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمنع ممثلي الصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى في السجون، مؤكدة أنه يعد انتهاك لحق أساسي من حقوق أسرانا.

ودعت حماس في بيان لها اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الوحشية ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس يوقع على أمر يمنع زيارات ممثلي الصليب الأحمر الدولي للسجون الإسرائيلية التي يوجد فيها أسرى فلسطينيون.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد حدة الانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك بناء على تعليمات من وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

ودعا بن غفير أكثر من مرة إلى إصدار قانون يقضي بإعدام المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس وزير الحرب الإسرائيلي الصليب الأحمر الأسرى الفلسطينيين يسرائيل كاتس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير
هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس