حماس: منع الصليب الأحمر من زيارة أسرانا انتهاك لحقوقهم

وكالات

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على قرار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمنع ممثلي الصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى في السجون، مؤكدة أنه يعد انتهاك لحق أساسي من حقوق أسرانا.

ودعت حماس في بيان لها اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الوحشية ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس يوقع على أمر يمنع زيارات ممثلي الصليب الأحمر الدولي للسجون الإسرائيلية التي يوجد فيها أسرى فلسطينيون.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد حدة الانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك بناء على تعليمات من وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

ودعا بن غفير أكثر من مرة إلى إصدار قانون يقضي بإعدام المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.