إعلان

"شبه نهائي".. ترامب يعلن توصل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى اتفاق تجاري

كتب : مصراوي

04:10 م 29/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سول - (د ب أ)

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه ونظيره الكوري لي جيه ميونج، توصلا إلى اتفاق تجاري "شبه نهائي"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وجاءت تصريحات ترامب بعد وقت قصير من خروجه من قمة مع لي في جيونججو بجنوب شرق البلاد، وهي المدينة المضيفة لاجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لهذا العام.

وقال ترامب، ردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن اتفاق تجاري، خلال حضوره مأدبة عشاء استضافها لي على شرفه: "لقد توصلنا إلى اتفاق، وقمنا بالعديد من الأمور المختلفة"، مضيفا: "لقد كان اجتماعا رائعا، إنه لشرف لنا".

وحظيت قمة لي وترامب بمتابعة دقيقة، حيث سعى الحليفان جاهدين لتسوية خلافاتهما بشأن تفاصيل اتفاق تجاري إطاري تم إبرامه في يوليو الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب شبه نهائي الولايات المتحدة كوريا الجنوبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء