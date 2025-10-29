سول - (د ب أ)

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه ونظيره الكوري لي جيه ميونج، توصلا إلى اتفاق تجاري "شبه نهائي"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وجاءت تصريحات ترامب بعد وقت قصير من خروجه من قمة مع لي في جيونججو بجنوب شرق البلاد، وهي المدينة المضيفة لاجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لهذا العام.

وقال ترامب، ردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن اتفاق تجاري، خلال حضوره مأدبة عشاء استضافها لي على شرفه: "لقد توصلنا إلى اتفاق، وقمنا بالعديد من الأمور المختلفة"، مضيفا: "لقد كان اجتماعا رائعا، إنه لشرف لنا".

وحظيت قمة لي وترامب بمتابعة دقيقة، حيث سعى الحليفان جاهدين لتسوية خلافاتهما بشأن تفاصيل اتفاق تجاري إطاري تم إبرامه في يوليو الماضي.