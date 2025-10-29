"أ ف ب": ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية.

ووصل ترامب إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، في المحطة الأخيرة من جولته الآسيوية التي شملت أيضًا التوقف في ماليزيا واليابان، إذ أجرى محادثات تجارية رفيعة المستوى مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج. ومن المتوقع إجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

ورافقت طائرات حربية أمريكية وكورية جنوبية طائرة الرئاسة الأمريكية عند اقترابها، وعلى مدرج المطار استقبلت فرقة موسيقية عسكرية كورية جنوبية ترامب بترديد أغنية "YMCA" وأطلقت البنادق التحية العسكرية.

واستلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، نسخة مقلدة من تاج تشيون ماتشونج الذهبي ومنحه وسام موجونجوا الأعظم، أعلى وسام ذهبي في كوريا الجنوبية.

وقال ترامب عند استلامه الوسام: "أودُّ ارتداؤها الآن". وصرح مسؤول كوري جنوبي بأنه أول رئيس أمريكي ينال هذا التكريم.