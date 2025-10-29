كوريا الشمالية تُطلق صاروخ مجنح استراتيجي من نوع "بحر- أرض"

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، بإجراء تجربة إطلاق صاروخ في البحر الأصفر.

وأوضحت الوكالة أنه تم إطلاق صاروخ مجنح استراتيجي من نوع "بحر – أرض".

وذكرت الوكالة، أن نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمل الكوري باك جونج تشون كان يتابع تجربة إطلاق الصاروخ.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية نجاح تجربة إطلاق صاروخين فرط صوتيين في بحر اليابان يوم 23 أكتوبر الجاري.

تأتي هذه الخطوة تزامنا مع زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الصواريخ أُطلقت عموديا، و"حلقت لأكثر من 7.800 ثانية، على مسار محدد سلفا فوق البحر الأصفر لتدمير هدف، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ونقلت الوكالة عن باك جونج تشون قوله، إن البلاد حققت نجاحا مهما في وضع قواتها النووية على أساس عملي.

وأضاف باك، الذي أشرف على الاختبار مع كبار مسؤولي الدفاع، أن التجربة تمثل "امتدادا لممارسة الردع الحربي" وعملا يهدف إلى ممارسته بطريقة أكثر مسؤولية من خلال الاختبار المستمر لموثوقية مختلف الوسائل الهجومية الاستراتيجية وإظهار قدراتها للأعداء".

وشدد على ضرورة تحديث القدرات القتالية وتعزيز الوضع القتالي النووي بشكل دائم.

وأفادت الوكالة، أن باك راجع تدريب طاقمي المدمرتين الجديدتين من طراز 5000 طن، تشوي هيون وكانج كون، على تشغيل السفن الحربية وأنظمة أسلحتها، في إشارة إلى مواصلة تطوير القدرات البحرية إلى جانب الترسانة الصاروخية، وفقا لروسيا اليوم.