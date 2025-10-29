مقتل 3 أشخاص يعملون في قاعدة عسكرية أمريكية.. ما السبب؟

وكالات

قالت السلطات، إن أحد العاملين في قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الأمريكي قتل زوجته وضابطا برتبة ملازم أول قبل أن ينتحر في موقف سيارات مبنى بلدية مدينته الهادئة بولاية أوهايو مؤخرا.

وبدأت الجريمة عندما اقتحم جاكوب بريتشارد، 34 عاما، شقة الملازم أول جايمي جوستيتوس في بلدة "شوجركريك"، الواقعة على بعد نحو 18 ميلا جنوب قاعدة رايت-باترسون الجوية، حيث كانا يعملان معا، وفق ما نقلت محطة "WDTN" عن شرطة ويست ميلتون.

وأوضحت الشرطة، أن بريتشارد قتل جوستيتوس، وهي المقيمة الوحيدة في الشقة، دون أن تتضح حتى الآن طريقة مقتلها.

وبعد مغادرة الشقة، قتل بريتشارد زوجته جيمي، 33 عاما، قبل أن يطلق النار على نفسه في موقف سيارات مبنى بلدية ويست ميلتون، بحسب التقرير.

وقالت الشرطة إن بريتشارد وجد مصابا بعيار ناري أطلقه على نفسه حوالي الساعة 4:30 فجرا في 25 أكتوبر، فيما عثر على جثة زوجته في صندوق سيارته الخلفي.

وأكدت قاعدة رايت-باترسون الجوية مقتل الثلاثة في بيان رسمي، مشيرة إلى أن بريتشارد، وزوجته، وجوستيتوس كانوا يعرفون بعضهم البعض من خلال العمل، لكن طبيعة العلاقة الدقيقة بينهم لا تزال غير واضحة.

وبحسب البيان، كان بريتشارد وجوستيتوس يعملان في مختبر أبحاث سلاح الجو، في حين كانت جيمي تعمل في مركز إدارة دورة حياة سلاح الجو.

وقالت الجنرال ليندا هوري، نائبة قائد قيادة معدات سلاح الجو: "نشعر بحزن عميق إزاء هذا الحادث المأساوي، وتفكيرنا وصلواتنا مع عائلات الضحايا وأحبّائهم نقف إلى جانبهم في هذا الألم الذي لا يمكن تصوره، ونتقدم بخالص تعازينا لكل من تأثر بهذه الخسارة المفجعة".

وأضافت: "نحن ملتزمون بإجراء تحقيق شامل في هذه الواقعة وضمان حصول عائلات الضحايا وزملائهم في العمل على الدعم اللازم خلال هذا الوقت العصيب."

ويقود مكتب التحقيقات الجنائية في أوهايو التحقيق في القضية، بدعم من مكتب التحقيقات الخاصة بسلاح الجو الأمريكي وجهات إنفاذ القانون المحلية.

وقبل عملها في القاعدة الجوية، كانت جيمي قد حققت نجاحا في شركة لتأجير كبائن التصوير أسسها زوجها جاكوب.

وقد تخرّج الاثنان من جامعة رايت ستيت، حيث حصلت جيمي على درجة البكالوريوس في علم النفس، وكانت شغوفة بعالم الأعمال منذ صغرها، إذ بدأت بمساعدة والدها بالتبني في إدخال البيانات لمتاجره الخاصة ببيع الهواتف المحمولة، وفقا لمقال نُشر عام 2018 في موقع الجامعة، وفقا لروسيا اليوم.