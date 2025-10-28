إعلان

مصر تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في السودان وتدعو إلى هدنة فورية

كتب : مصراوي

09:30 م 28/10/2025

وزارة الخارجية المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في السودان، داعيةً إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحقيق هدنة إنسانية فورية في مختلف أنحاء البلاد، بما يضمن وقف إطلاق النار وحماية أرواح المدنيين وتأمين سبل معيشتهم اليومية وصون مقدرات الدولة السودانية.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أنها تواصل تقديم الدعم الكامل للسودان الشقيق لمساعدته على تجاوز أزمته الراهنة، مشددة على موقفها الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

كما جدّدت القاهرة رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو المساس بوحدته الوطنية، مؤكدة أهمية دعم مؤسسات الدولة السودانية للحفاظ على استقرار البلاد وسلامها الإقليمي.

إدانة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية المصرية تطورات الأوضاع في السودان تقديم الدعم الكامل للسودان مصر تعرب عن قلقها من الأوضاع في السودان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| مصر تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في السودان وتدعو إلى هدنة فورية
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي بدأ هجومه على قطاع غزة