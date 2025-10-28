مصر تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في السودان وتدعو إلى هدنة فورية

وكالات

أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في السودان، داعيةً إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحقيق هدنة إنسانية فورية في مختلف أنحاء البلاد، بما يضمن وقف إطلاق النار وحماية أرواح المدنيين وتأمين سبل معيشتهم اليومية وصون مقدرات الدولة السودانية.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أنها تواصل تقديم الدعم الكامل للسودان الشقيق لمساعدته على تجاوز أزمته الراهنة، مشددة على موقفها الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

كما جدّدت القاهرة رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو المساس بوحدته الوطنية، مؤكدة أهمية دعم مؤسسات الدولة السودانية للحفاظ على استقرار البلاد وسلامها الإقليمي.