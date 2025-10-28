إعلان

إسرائيل تدرس 5 خيارات ضد حماس.. وتنتظر الضوء الأخضر من ترامب

كتب : مصراوي

02:30 م 28/10/2025

إسرائيل

وكالات

تدرس إسرائيل 5 خيارات في حال عدم إعادة رفات أسراها المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، وفق ما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وقالت الصحيفة نقلًا عن خبراء داخل المؤسسة الأمنية، إن إسرائيل تعمل على خيارات بديلة في حال لم تلتزم حماس بالمطالب المتعلقة بإعادة رفات الأسرى الذين لا يزالون في غزة.

ونشرت "جيروزاليم بوست" الخيارات الخمسة التي تدرسها إسرائيل، ولكن بدون ترتيب محدد، وهي: توسيع نطاق السيطرة العملياتية، والتصعيد العسكري، وعملية انتشال رفات الأسرى، والضغط الدبلوماسي، وإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار.

بينما قدّر مسؤولون إسرائيليون أن حماس يمكن أن تعيد ما لا يقل عن 8 جثامين أخرى تعود للأسرى، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكشفت الصحيفة، أن إسرائيل تدرس توسيع نطاق الأراضي التي تسيطر عليها في قطاع غزة كـ"إجراء عقابي" ضد حماس، لكنها تنتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددها الرئيس دونالد ترامب لاستعادة باقي الجثث.

وسلمت حماس حتى الآن 20 أسيرًا إسرائيليًا حيًا، ورفات حوالي 17 أسيرًا من أصل 28، لكن إسرائيل زعمت أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

إسرائيل حماس غزة

