ترامب: أمريكا تحقق السلام عبر القوة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستعود إلى تصنيع السفن مع ضخ أكثر من 17 تريليون دولار "وهذا الرقم الأكبر في تاريخ أي بلد".

وأضاف ترامب، في كلمة له خلال زيارته اليابان، أن اليابان تستثمر بمستويات كبيرة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن شركة تويوتا ستنشئ مصانع سيارات في الولايات المتحدة بقيمة تفوق 10 مليارات دولار.

وذكر أن الولايات المتحدة أوقفت حروبًا كثيرة في العالم عبر استخدام التعريفات الجمركية، قائلًا: "أمريكا تحقق السلام عبر القوة وأوقفنا حروبًا كثيرة بالاستناد إلى التجارة والتعريفات الجمركية".

وتابع الرئيس الأمريكي: "عند دخولي البيت الأبيض أصدرت أمرًا للأجهزة الأمنية بوقف الغزو على حدودنا، ولدينا الآن أقوى ضبط لأمننا على الحدود ولا يدخل بلدنا أي شخص بطريقة غير شرعية".

وأوضح ترامب، أن سياسة الحدود المفتوحة السابقة سمحت لنحو 25 مليون شخص بالدخول إلى الولايات المتحدة دون التحقق من خلفياتهم.

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الوضع في الشرق الأوسط، قائلًا: "وضعنا حدًا للحرب في غزة خلال هذا الشهر وأنهينا الحرب في الشرق الأوسط ولم يكن أحد يظن أن ذلك ممكنًا".

وقال ترامب، إن إيران كانت ستحصل على السلاح النووي في غضون شهرين لكن القاذفات الأمريكية قضت على القدرات النووية لديها، بحسب قوله.