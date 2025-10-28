وكالات

استهدفت ميليشيا "الدعم السريع" خلال اقتحامها مدينة الفاشر عددًا من الشخصيات السودانية البارزة، من بينهم النائبة السابقة سهام حسن حسب الله، التي تُعد "أصغر برلمانية في تاريخ السودان".

وذكرت مصادر محلية أن عناصر مسلحة أطلقت النار عليها في أحد أحياء المدينة، ما أدى إلى مقتلها على الفور وسط حالة من الهلع بين السكان.

تصفية سهام حسن

اصغر عضوة بالبرلمان السوداني

على يد عصابات الدعم السريع

والله اعلم ماذا فعلوا بها قبل قتلها..

الخطف والاغتصاب والتصفية تعم الفاشر. pic.twitter.com/jfRTdSwVub — Dr.fareselmasry (@dr_fareselmasry) October 27, 2025



وكانت سهام حسن حسب الله معروفة بنشاطها الواسع في مجالات تمكين المرأة وقضايا الشباب.

كما قُتلت آسيا الخليفة، المتحدثة باسم الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش في الفاشر، والتي عُرفت بلقب "المراسلة الحربية"، حيث اعتادت الظهور بالزي العسكري أثناء تغطيتها للأحداث ونقلها التطورات من قلب المدينة.



وسقطت أثناء تصاعد الاشتباكات في محيط مبنى مفوضية العون الإنساني القريب من المطار.

وفي الوقت نفسه، أعلنت القوة المشتركة المساندة للجيش عن مقتل ناطقها الرسمي، العقيد أحمد حسين مصطفى أدروب، خلال المعارك الدائرة في مدينة الفاشر.

كما أكدت لجان مقاومة الفاشر استشهاد عدد من المتطوعين المشاركين في مبادرات "التكايا"، وهي مطابخ جماعية لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية، أثناء تأديتهم مهامهم في إغاثة المدنيين وسط الاشتباكات العنيفة التي تشهدها المدينة.