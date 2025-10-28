إعلان

"أصغر برلمانية في تاريخ السودان".. الدعم السريع يقتل النائبة سهام حسن بالفاشر (صور)

كتب : مصراوي

11:34 ص 28/10/2025

هجوم للدعم السريع

وكالات

استهدفت ميليشيا "الدعم السريع" خلال اقتحامها مدينة الفاشر عددًا من الشخصيات السودانية البارزة، من بينهم النائبة السابقة سهام حسن حسب الله، التي تُعد "أصغر برلمانية في تاريخ السودان".

1

وذكرت مصادر محلية أن عناصر مسلحة أطلقت النار عليها في أحد أحياء المدينة، ما أدى إلى مقتلها على الفور وسط حالة من الهلع بين السكان.


وكانت سهام حسن حسب الله معروفة بنشاطها الواسع في مجالات تمكين المرأة وقضايا الشباب.

2

كما قُتلت آسيا الخليفة، المتحدثة باسم الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش في الفاشر، والتي عُرفت بلقب "المراسلة الحربية"، حيث اعتادت الظهور بالزي العسكري أثناء تغطيتها للأحداث ونقلها التطورات من قلب المدينة.


وسقطت أثناء تصاعد الاشتباكات في محيط مبنى مفوضية العون الإنساني القريب من المطار.

وفي الوقت نفسه، أعلنت القوة المشتركة المساندة للجيش عن مقتل ناطقها الرسمي، العقيد أحمد حسين مصطفى أدروب، خلال المعارك الدائرة في مدينة الفاشر.

كما أكدت لجان مقاومة الفاشر استشهاد عدد من المتطوعين المشاركين في مبادرات "التكايا"، وهي مطابخ جماعية لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية، أثناء تأديتهم مهامهم في إغاثة المدنيين وسط الاشتباكات العنيفة التي تشهدها المدينة.

الدعم السريع" أصغر برلمانية تاريخ السودان النائبة سهام حسن الفاشر

