الإعصار "ميليسا" يتحول إلى الفئة الخامسة قبالة سواحل جامايكا

بوينس آيرس- (د ب أ)

واصل الإعصار "ميليسا" قوته المتزايدة قبالة سواحل جامايكا، ليصل إلى الفئة الخامسة، وهي الأعلى بين درجات الأعاصير، بحسب ما أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوم الاثنين.

وأوضح المركز، ومقره ميامي، أن الإعصار بلغت سرعة رياحه المستمرة 280 كيلومترا في الساعة، فيما كان مركز العاصفة يبعد نحو 245 كيلومترا عن عاصمة جامايكا كينجستون مساء الاثنين، ويتحرك بسرعة بطيئة تبلغ نحو 4 كيلومترات في الساعة.

وتُعد الأعاصير بطيئة الحركة من أكثر الأنواع تدميرا، لأنها تمكث فترة أطول فوق المناطق المتأثرة بها.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية في جامايكا، من المتوقع أن يضرب الإعصار اليابسة في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة، بين منطقتي ويستمورلاند وسانت إليزابيث.

وصدرت تحذيرات من الإعصار في جامايكا، وكذلك في المقاطعات الكوبية جرانما وسانتياجو دي كوبا وجوانتانامو وهولجوين.

ومن المنتظر أن يصل "ميليسا" إلى جامايكا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث حذر المركز الأمريكي من "رياح مدمرة" و"فيضانات كارثية" حتى قبل وصول الإعصار إلى اليابسة. ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتسبب العاصفة في ارتفاع الأمواج إلى نحو 4 أمتار في بعض المناطق على الساحل الجنوبي للجزيرة.

وأمر رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنس بعمليات إجلاء إلزامية لعدد من البلدات، داعيا السكان إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان واتباع تعليمات السلطات.

وأنشأت أجهزة الدفاع المدني 900 مركز إيواء للطوارئ، فيما تم إغلاق مطار كينجستون.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار فوق جنوب شرق كوبا اليوم الثلاثاء بصفته "إعصارا كبيرا"، قبل أن يتجه إلى جزر الباهاما يوم غد الأربعاء.

وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل برموديز، خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، إن السلطات تستعد لإجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المعرضة للخطر، مؤكدا أن "أولوية الحكومة هي حماية السكان".

وكان "ميليسا" قد خلّف بالفعل مسارا من الدمار أثناء عبوره منطقة الكاريبي، إذ لقي ثلاثة أشخاص في جامايكا حتفهم أثناء محاولتهم قطع الأشجار، فيما توفي ثلاثة آخرون في هايتي جراء الأمطار الغزيرة، وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان.

يذكر أن الأعاصير المدارية تتكون فوق المياه الدافئة للمحيطات، ويقول الخبراء إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يزيد من احتمالية حدوث عواصف شديدة. ويبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في الأول من يونيو ويستمر حتى الثلاثين من نوفمبر، وتسمى العواصف بترتيب أبجدي.