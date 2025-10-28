

وكالات

أفادت مجلة "إير آند سبيس فورس" الأمريكية بتنفيذ عدة قاذفات من طراز B-1B Lancer تابعة للقوات الجوية الأمريكية رحلة استعراضية جديدة قرب حدود فنزويلا يوم الاثنين.

المجلة أشارت إلى أن هذه المهمة تمثل الرحلة الثالثة من نوعها منذ 15 أكتوبر، إذ أقلعت الطائرات من قاعدة "جراند فوركس" الجوية في ولاية نورث داكوتا، واستمرت في التحرك جنوباً مع تشغيل أجهزة الإرسال والاستجابة.

وأجرت الطائرات عملية تزود بالوقود فوق فلوريدا باستخدام طائرات التزود بالوقود من قاعدة "ماكديل" الجوية قبل متابعة تحركها جنوبا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح سابقا، أن التقارير الإعلامية عن إرسال قاذفات B-1 إلى حدود فنزويلا لا تتوافق مع الواقع، مع تأكيده على عدم رضا واشنطن عن تصرفات كاراكاس.

وفي تطور ذي صلة، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في 19 أغسطس أن ترامب مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة الاتجار بالمخدرات، دون استبعاد إمكانية عملية عسكرية في فنزويلا.

وجاء هذا التصريح بعد إرسال سفن عسكرية أمريكية إلى شواطئ الجمهورية البوليفارية، بما في ذلك طراد صواريخ وغواصة نووية هجومية.

وعبرت فنزويلا عن اعتراضها على هذه الخطوات، ووصفتها بأنها "استفزاز ومحاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

كما اعتبرتها انتهاكا للمعاهدات الدولية الخاصة بوضع منطقة الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح والطاقة النووية.

وفي سياق متصل، استخدمت الولايات المتحدة قواتها المسلحة بشكل متكرر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير زوارق قرب ساحل فنزويلا كان يُزعم أنها تنقل مخدرات، مما أثار انتقادات بعض أعضاء الكونغرس الذين طالبوا بتقديم مبررات أكثر لهذه الضربات.

وعارض رئيس كولومبيا بيترو جوستافو في 21 أكتوبر تصرفات الولايات المتحدة تجاه فنزويلا، متهما ترامب بأنه "يريد غزو الجمهورية البوليفارية تحت ذريعة مكافحة الاتجار بالمخدرات"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "مهتمة بالحصول على السيطرة على نفط هذا البلد"، وفقا لروسيا اليوم.