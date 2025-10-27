إعلان

الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان أحد الأسرى من غزة

كتب : مصراوي

10:29 م 27/10/2025

الجيش الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الصليب الأحمر في طريقه لموقع استلام جثمان أحد الأسرى الجديد من قطاع غزة.


ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تسليم جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.


وقالت القسام في بيان لها اليوم الإثنين: "سنسلم عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة جثة أحد أسرى الاحتلال تم استخراجها اليوم في قطاع غزة".

جيش الاحتلال الإسرائيلي الصليب الأحمر قطاع غزة كتائب القسام حماس الأسرى الإسرائيليين

